Специальная военная операция на Украине
 
20:53 07.05.2026
В Энергодаре два ударных дрона ВСУ упали на территории детсада

В Энергодаре два ударных дрона ВСУ упали на территории неработающего детсада

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре два ударных дрона ВСУ упали на территории неработающего детского сада.
  • Один дрон упал без детонации, второй сдетонировал на территории детского сада.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Два ударных БПЛА украинских боевиков упали на территорию неработающего детского сада в четверг в городе Энергодар Запорожской области, рассказал РИА Новости глава администрации Максим Пухов.
Ранее он сообщал, что целью атаки ударных БПЛА ВСУ два дня оказывалось здание городской администрации.
"Один дрон упал на территорию детского сада №3 без детонации, второй сдетонировал на территории детского сада. На данный момент детский сад не действует, мы его активно готовим к вводу после капитального ремонта на средства "Росатома", чтобы 1 сентября он начал работу", - сказал собеседник агентства.
Пухов добавил, что экстренные службы города находятся в состоянии повышенной готовности.
"Оперативный штаб работает в режиме повышенной готовности. Все оперативные службы готовы к внештатным ситуациям. Есть полная координация всех оперативных служб", - сказал Пухов.
Он подчеркнул, что власти города полностью контролируют ситуацию. Системы жизнеобеспечения функционируют, обстановка в самом городе стабильная.
"На данный момент в полном объеме осуществляется водоснабжение и электроснабжение всех абонентов. Администрация функционирует. Нам пришлось испытать некоторые осложнения из-за ударов БПЛА по зданию администрации. Системы жизнеобеспечения города функционируют, садики детские функционируют, школы тоже", - сказал Пухов.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
