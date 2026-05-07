Российский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби

"Калашников" начал поставлять в войска новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

Концерн «Калашников» начал поставлять в войска новейшие барражирующие боеприпасы «Куб-2» и «Куб-10» с 2025 года.

Боеприпасы «Куб-2» и «Куб-10» предназначены для поражения подвижных и неподвижных целей и имеют разную массу боевой части и дальность применения.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставлять в войска с 2025 года новейшие барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10", говорится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

"Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства "Куб". В 2025 году концерн "Калашников" начал поставки в войска беспилотников "Куб-2" и "Куб-10", - говорится в материалах.