Доноры в Московской области сдали больше крови с начала года

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года, это на 1,5 тонны больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе головным учреждением службы крови является Московский областной центр крови. Сдать кровь можно обратившись в него или в один из его филиалов — в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, а также в отделения переливания крови в медучреждениях. Помимо этого, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что Московская область полностью закрывает потребность в донорской крови и ее компонентах. Переливание может потребоваться любому человеку, поскольку беда всегда приходит неожиданно.

