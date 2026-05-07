Доноры в Московской области сдали больше крови с начала года
15:47 07.05.2026
Доноры в Московской области сдали больше крови с начала года

Объем заготовленной донорской крови в Московской области вырос на 1,5 тонны

© РИА Новости / Денис Абрамов
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Донор сдает кровь
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года, это на 1,5 тонны больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе головным учреждением службы крови является Московский областной центр крови. Сдать кровь можно обратившись в него или в один из его филиалов — в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, а также в отделения переливания крови в медучреждениях. Помимо этого, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что Московская область полностью закрывает потребность в донорской крови и ее компонентах. Переливание может потребоваться любому человеку, поскольку беда всегда приходит неожиданно.
"С начала года учреждения службы крови заготовили почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов, это на 1,5 тонны больше, чем годом ранее", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
 
Московская область (Подмосковье), Подольск, Воскресенск, Донорство, Кровь
 
 
