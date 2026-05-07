15:24 07.05.2026
Почти 500 садовых домов Московской области получили статус жилых

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Электронной услугой по переводу садового дома в жилой воспользовались 490 заявителей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В апреле электронной услугой по переводу садового дома в жилой воспользовались свыше 160 заявителей. А количество домов, которые стали жилыми с начала года достигло 490. Благодаря электронной услуге "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" поменять статус своего загородного дома на жилой и получить соответствующие преимущества стало гораздо легче и удобнее", - отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что не каждый садовый дом можно перевести в жилой, а только те, которые отвечают требованиям.
Для того, чтобы садовый дом разрешили сделать жилым он должен соответствовать требованиям надежности и безопасности, установленным техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Помимо этого, земельный участок должен позволять строительство жилого дома.
Кроме этого, этажность здания не должна превышать три этажа, а площадь — 500 квадратных метров. Земля и строение должны быть в собственности владельца без обременений. Все собственники и заинтересованные стороны должны согласиться на перевод. Также необходимо соответствие строительным, санитарным и противопожарным стандартам.
Специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области или другие проверенные кадастровые инженеры могут провести обследование технического состояния садового дома и подготовить соответствующее заключение.
