Рейтинг@Mail.ru
Долина представила новую песню, в которой сравнила свой путь с распятием - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:17 07.05.2026
Долина представила новую песню, в которой сравнила свой путь с распятием

Долина записала песню "Момент истины", в которой сравнила свой путь с распятием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лариса Долина представила фрагмент новой песни "Момент истины".
  • В ней она сравнила свой жизненный путь с распятием и рассказала о проклятиях в ее адрес.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина представила фрагмент новой песни "Момент истины", в которой сравнила свой жизненный путь с распятием и рассказала о проклятиях в свой адрес.
Ролик с отрывком композиции певица опубликовала в своем Telegram-канале.
"Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делав шаг вперед", - говорится в тексте песни.
Релиз композиции "Момент истины" состоится в пятницу на всех музыкальных площадках.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Как Лариса Долина живет после скандала с квартирой
24 марта, 07:00
 
КультураРоссияЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала