Долина представила новую песню, в которой сравнила свой путь с распятием

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина представила фрагмент новой песни "Момент истины", в которой сравнила свой жизненный путь с распятием и рассказала о проклятиях в свой адрес.

"Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делав шаг вперед", - говорится в тексте песни.