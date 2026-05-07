Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев связал кризис в ЕС с отказом от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 07.05.2026
Дмитриев связал кризис в ЕС с отказом от российских энергоносителей

Дмитриев: кризис в ЕС вызван отказом от российских энергоносителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, считает, что кризис в Европейском союзе — это следствие отказа от поставок энергоносителей из России.
  • Дмитриев критикует конкретных политиков и чиновников за ошибочные решения, включая отказ от атомной энергетики и прекращение поставок российских энергоносителей.
  • Дмитриев выразил свое мнение в ответ на заявление Мерца о неспособности ФРГ защитить граждан и бизнес от колебаний рынка.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что кризис в Европейском союзе - это следствие отказа от поставок энергоносителей из России.
"(Немецкий канцлер Фридрих - ред.) Мерц возлагает вину за экономический кризис в Германии, ЕС и Великобритании на "колебания рынка". Нет, это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников, которые решили отказаться от атомной энергетики и прекратить поставки дешевых и надежных российских энергоносителей", - написал Дмитриев в соцсети X.
"Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кая (Каллас, глава евродипломатии - ред.), Мерц и (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер несут ответственность за ошибочные решения и кризис", - подчеркнул глава РФПИ.
Так Дмитриев прокомментировал заявление Мерца о том, что ФРГ не способна обеспечить защиту своих граждан и бизнеса от всех колебаний рынка.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Дмитриев предрек Европе продовольственный кризис из-за русофобской политики
6 мая, 19:33
 
РоссияГерманияКирилл ДмитриевВеликобританияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала