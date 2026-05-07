13:26 07.05.2026 (обновлено: 13:29 07.05.2026)
Депутат из Латвии обвинил Украину в нарушении воздушного пространства

© REUTERS / Janis Laizans — Последствия попадания БПЛА по нефтебазе в Резекне, Латвия. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Латвии.
  • Ранее в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов, министр обороны Латвии не исключил, что это могли быть украинские дроны.
  • Пагор заявил о необходимости громко и четко выразить позицию против вовлечения Латвии в войну.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат городской думы Елгавы, четвертого по величине латвийского города, и член партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и заявил, что жители республики не могут быть рады украинским беспилотникам.
Ранее в четверг латвийский портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что, по предварительным данным, в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс не исключил, что объект получил повреждения из-за удара украинских дронов.
"Я считаю, что это тот случай, когда нужно громко и четко заявить позицию: мы считаем именно Украину виновной в нарушении латвийского воздушного пространства и выступаем против любого вовлечения Латвии в войну", - написал Пагор в своем Telegram-канале.

Пагор отметил опасность эскалации ситуации. "Я уверен, что не все латыши рады украинским дронам, которые в любой момент могут упасть прямо на голову", - написал Пагор в своем Telegram-канале.
