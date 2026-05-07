МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима раздражает Запад все сильнее. Навязчивость в вопросе присоединения к ЕС, коррупция в стране, инциденты с украинскими дронами в Европе очень не нравятся союзникам. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Последние друзья

Хотя даже такие горячие сторонники киевского режима, как Франция и Германия, твердо заявляли о невозможности скорого вступления Украины в ЕС, Зеленский по-прежнему этого требует. Как пишет со ссылкой на источники Financial Times (FT), его назойливость уже ухудшила отношения Киева и Европы.

© AP Photo / Olivier Matthys Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе © AP Photo / Olivier Matthys Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе

В частности, на последнем саммите Евросоюза на Кипре украинские чиновники заявили, что блок нуждается в Украине больше, чем Киев — в членстве. И при этом твердили: "Вы нам должны". Сам Зеленский, не скрывая возмущения, отказался даже обсуждать предложенный Берлином и Парижем вариант партнерства взамен полноценного вступления. Тут терпение закончилось даже у европейцев.

"Мы — единственные друзья, которые у него (Зеленского. — Прим. ред.) остались, поэтому ему, возможно, лучше бы держать язык за зубами", — сказал один из чиновников в беседе с FT.

В кулуарах саммитов никто не делает секрета из откровенного несоответствия Украины требованиям содружества. Реформы не проводятся, повальная коррупция никуда не делась, необходимые законы не принимают. При этом никто в ЕС публично не говорит о сокращении поддержки.

На очевидный диссонанс между реальностью и заявлениями европейских руководителей обратил внимание шеф-редактор одного из крупнейших немецкоязычных изданий Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. По его словам, критика Киева, особенно в Германии, во многом табуирована. О серьезных проблемах внутри Украины, например о коррупции, говорят лишь вполголоса.

© AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

Даже подрыв "Северных потоков" не повлиял на отношения Берлина и Киева, хотя роль украинцев по крайней мере как исполнителей теракта благодаря публикациям в западных СМИ вполне очевидна европейской общественности. Вместо того чтобы осуждать и требовать объяснений, Германия стала крупнейшим спонсором Украины.

Реальная угроза

Обеспечивая Киев оружием и деньгами, Европа сыграла одну из ключевых ролей в разжигании украинского кризиса. Надежда была на стратегическое поражение России, но замысел с треском провалился. Теперь же европейцы не знают, как закончить конфликт, отмечает таблоид The New York Times.

"Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос", — также обратил внимание американский лидер Дональд Трамп.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

Президент Финляндии Александр Стубб тем временем вторит украинским чиновникам, признавая, что Европе нужна Украина для сдерживания России, ведь даже после окончания конфликта европейцы не собираются расставаться с безосновательной убежденностью в "российской угрозе".

"Нам было бы выгодно, если бы Украина была членом как ЕС, так и НАТО", — заявил Стубб.

Впрочем, в высказываниях о реальных угрозах финским гражданам он более сдержан. Но недавние нарушения границ украинскими беспилотниками Хельсинки совсем проигнорировать не мог. Министр обороны страны Антти Хяккянен осудил пролет дронов, подчеркнув, что использование Киевом финского воздушного пространства недопустимо.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Финляндии Александр Стубб © AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Финляндии Александр Стубб

Премьер страны Петтери Орпо тем не менее попытался смягчить ситуацию и заметил, что БПЛА попали на территорию Финляндии случайно. Однако эти инциденты не могли не сказаться на отношениях с Украиной.

Хяккянен и Кристен Михал — глава правительства Эстонии, куда также ранее залетали украинские дроны, официально заявили Киеву: подобное должно быть исключено.

Дальше сами

Однако кредит на 90 миллиардов евро уже согласован. Правда, с условиями, среди которых реформы по широкому вовлечению "международных экспертов" в отбор на должности генпрокурора, главы Государственного бюро расследований и судей Конституционного суда. Такие шаги позволят контролировать Зеленского еще больше, не давая ему лишний раз хотя бы публично противоречить воле Евросоюза.

Однако Киев пока никакие реформы проводить не собирается, а выделенные деньги в большей части все равно до Украины не доедут. Политолог Александр Дудчак уверен, что порядка 60 миллиардов уйдет европейским производителям вооружений. В вопросе же членства Евросоюз и раньше не поддерживал вступление Киева.

"У Европы был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который тормозил членство Украины в ЕС и открыто объяснял почему. Все говорили ему: "Так нехорошо". Теперь он уходит, и европейцам придется отдуваться самим, делая соответствующие пояснения", — говорит Дудчак.

© AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан © AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает, что раздражение в отношениях Евросоюза и Украины вызвано целым рядом объективных факторов.

"Отчет об уровне коррупции на Украине с 2013 года, который делает Freedom House* совместно со Всемирным банком, показывает: ничего не изменилось. Все реформы, как бы проводимые на Украине, не привели к нужному для Европейского союза результату. Есть еще много других объяснений, почему это невозможно. Но, несмотря на раздражение этими факторами, что может сделать ЕС? Прекратить финансирование и военные поставки? Нет, потому что европейцы воспринимают Украину как буферное государство, которое как бы отдаляет потенциально возможное военное столкновение с Россией, как гласит их нарратив. Они могут говорить, что им что-то не нравится, но реальных последствий для киевского режима не будет", — заключает Денисов.

По мнению эксперта, споры Киева и Европы могут продолжаться еще очень долго и без четкого разрешения. Но Украины в ЕС в ближайшее время точно не будет. Зеленский же возмущаться не перестанет: это часть его образа и потенциально возможной избирательной кампании. Таким образом он рассчитывает и дальше убеждать украинцев, что его руководство — единственное, которое приведет страну в содружество.