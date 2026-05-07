В Шотландии почтили память экипажа советской подводной лодки В-1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В шотландском городе Данди состоялась церемония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1.
- В церемонии приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Эдинбурге, соотечественники, представители шотландской общественности, а также временный поверенный в делах Белоруссии в Великобритании и дипломаты.
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Церемония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1, потопленной в Норвежском море в 1944 году, состоялась в шотландском городе Данди, сообщило генеральное консульство России в Эдинбурге.
"В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Генеральный консул Российской Федерации в Эдинбурге Денис Игоревич Москаленко… а также соотечественники и представители шотландской общественности возложили венки и цветы к мемориалу в городе в память об экипаже советской подводной лодки В-1 под командованием Героя Советского Союза капитана второго ранга Израиля Ильича Фисановича", - говорится в заявлении генконсульства.
Отмечается, что в церемонии также приняли участие временный поверенный в делах Белоруссии в Великобритании Дмитрий Козловский, российские и белорусские дипломаты. В своих выступлениях участники мероприятия отметили неизменную важность общих усилий по сохранению памяти о подвиге советских людей, отдавших жизнь ради победы над нацизмом.
Кроме того, благочинный епархиального округа Шотландии священник Александр Меньшиков совершил заупокойную литию по погибшим морякам.
Подводная лодка В-1 была потоплена 27 июля 1944 года во время следования из Шотландии в СССР в результате ошибки пилота британских ВВС. Пилот самолета "Liberator" 86-й эскадрильи Берегового командования ВВС Великобритании Норманн Смит принял подлодку за немецкую.
В Словакии почтили память погибших в годы ВОВ
3 мая, 10:53