В Шотландии почтили память экипажа советской подводной лодки В-1 - РИА Новости, 07.05.2026
16:45 07.05.2026
В Шотландии почтили память экипажа советской подводной лодки В-1

В Шотландии в Данди прошла церемония возложения цветов в память о экипаже В-1

© Фото : Генеральное консульство России в Эдинбурге/TelegramЦеремония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1, потопленной в Норвежском море в 1944 году, в шотландском городе Данди
Церемония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1, потопленной в Норвежском море в 1944 году, в шотландском городе Данди
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В шотландском городе Данди состоялась церемония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1.
  • В церемонии приняли участие Генеральный консул Российской Федерации в Эдинбурге, соотечественники, представители шотландской общественности, а также временный поверенный в делах Белоруссии в Великобритании и дипломаты.
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Церемония возложения цветов в память об экипаже советской подводной лодки В-1, потопленной в Норвежском море в 1944 году, состоялась в шотландском городе Данди, сообщило генеральное консульство России в Эдинбурге.
"В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Генеральный консул Российской Федерации в Эдинбурге Денис Игоревич Москаленко… а также соотечественники и представители шотландской общественности возложили венки и цветы к мемориалу в городе в память об экипаже советской подводной лодки В-1 под командованием Героя Советского Союза капитана второго ранга Израиля Ильича Фисановича", - говорится в заявлении генконсульства.
Отмечается, что в церемонии также приняли участие временный поверенный в делах Белоруссии в Великобритании Дмитрий Козловский, российские и белорусские дипломаты. В своих выступлениях участники мероприятия отметили неизменную важность общих усилий по сохранению памяти о подвиге советских людей, отдавших жизнь ради победы над нацизмом.
Кроме того, благочинный епархиального округа Шотландии священник Александр Меньшиков совершил заупокойную литию по погибшим морякам.
Подводная лодка В-1 была потоплена 27 июля 1944 года во время следования из Шотландии в СССР в результате ошибки пилота британских ВВС. Пилот самолета "Liberator" 86-й эскадрильи Берегового командования ВВС Великобритании Норманн Смит принял подлодку за немецкую.
В миреЭдинбург (город)ВеликобританияШотландияДмитрий КозловскийДень Победы — 2026
 
 
