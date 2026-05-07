19:53 07.05.2026 (обновлено: 20:37 07.05.2026)
В Ливане число жертв израильских ударов возросло до 2727 человек

© REUTERS / Stringer. Дым на месте израильского удара в Ливане. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2727 человек.
  • За сутки от израильских ударов погибли 12 человек.
БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по югу и востоку Ливана, а также по южному пригороду Бейрута со 2 марта возросло до 2727 человек, еще 8,4 тысячи получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
"Количество жертв агрессии Израиля со 2 марта по 7 мая составило 2727 погибших и 8400 раненых", — говорится в заявлении.
Согласно отчету ведомства, за минувшие сутки от израильских ударов погибли 12 человек.
Ливанский военно-полевой источник ранее рассказал РИА Новости, что израильская авиация в среду нанесла удары по 28 населенным пунктам. В четверг интенсивные удары по югу Ливана продолжились, в том числе нескольким сериям воздушных атак подвергся город Набатия.
