В Ливане число жертв израильских ударов возросло до 2727 человек

БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по югу и востоку Ливана, а также по южному пригороду Бейрута со 2 марта возросло до 2727 человек, еще 8,4 тысячи получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
Согласно отчету ведомства, за минувшие сутки от израильских ударов погибли 12 человек.
Ливанский военно-полевой источник ранее рассказал РИА Новости, что израильская авиация в среду нанесла удары по 28 населенным пунктам. В четверг интенсивные удары по югу Ливана продолжились, в том числе нескольким сериям воздушных атак подвергся город Набатия.