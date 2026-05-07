В Ливане число жертв израильских ударов возросло до 2727 человек

БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по югу и востоку Ливана, а также по южному пригороду Бейрута со 2 марта возросло до 2727 человек, еще 8,4 тысячи получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.