Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе в селе Овсянка Красноярского края. Архивное фото

В Чебоксарах школы и техникумы перевели на дистант

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Школы и техникумы перевели на дистанционное обучение в Чебоксарах из-за ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов.

"В связи с объявленной угрозой ракетной опасности и атаки БПЛА переводим учебный процесс в дистанционный формат", - написал Трофимов в "Макс"

Он уточнил, что в школах и техникумах занятия для всех смен переводятся на дистант.

"Детские сады: настоятельно рекомендую родителям сегодня по возможности оставить детей дома. Вузы: прошу руководителей также организовать учебный день удаленно", - написал Трофимов.

Глава города подчеркнул, что вторая смена тоже учится из дома до особых распоряжений.