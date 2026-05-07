В Чебоксарах школы и техникумы перевели на дистант
07:47 07.05.2026
Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе в селе Овсянка Красноярского края
Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе в селе Овсянка Красноярского края. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школы и техникумы в Чебоксарах переведены на дистанционное обучение.
  • Глава города Чебоксары Станислав Трофимов рекомендовал родителям оставить детей дома и попросил руководителей вузов организовать учебный день удаленно.
  • Трофимов подчеркнул, что главная задача — минимизировать скопление людей и обеспечить безопасность.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Школы и техникумы перевели на дистанционное обучение в Чебоксарах из-за ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"В связи с объявленной угрозой ракетной опасности и атаки БПЛА переводим учебный процесс в дистанционный формат", - написал Трофимов в "Макс".
Он уточнил, что в школах и техникумах занятия для всех смен переводятся на дистант.
"Детские сады: настоятельно рекомендую родителям сегодня по возможности оставить детей дома. Вузы: прошу руководителей также организовать учебный день удаленно", - написал Трофимов.
Глава города подчеркнул, что вторая смена тоже учится из дома до особых распоряжений.
"Главная задача сейчас - минимизировать скопление людей и обеспечить безопасность", - пояснил Трофимов.
