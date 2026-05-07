15:55 07.05.2026 (обновлено: 17:31 07.05.2026)

CARCADE представила результаты внедрения API X-Compliance на конференции

МОСКВА, 7 мая — пресс-служба ООО "Каркаде". В Москве состоялась XXI конференция СПАРК – мероприятие в сфере экономической безопасности, комплаенса и управления рисками.
Темой конференции в этом году стала "Практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками". Участники обсудили использование данных, цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнес-процессов, а также новые инструменты для минимизации рисков.
В качестве приглашенных спикеров выступали эксперты из департамента комплаенса и финансового мониторинга – директор Екатерина Кролевец и руководитель отдела методологии и автоматизации бизнес-процессов Ксения Стенищева. Они представили практический кейс внедрения API X-Compliance (Application Programming Interface X-Compliance — интерфейс программирования комплекса по управлению комплаенс-рисками и выполнению требований российского и международного законодательства в сферах противодействия отмыванию доходов, борьбы с коррупцией) (16+), реализованного в компании в 2025 году.
Целью интеграции стало получение консолидированной информации о контрагентах для проведения комплексной проверки в рамках внутренних бизнес-процессов компании и повышения качества принимаемых решений.
В рамках проекта CARCADE получила доступ к масштабному массиву данных API X-Compliance, включая более 100 списков наблюдения, а также данные по юридическим и физическим лицам.
В ходе выступления эксперты рассказали, что внедрение системы позволило компании сократить временные затраты на проверку контрагентов на 80%; автоматизировать 10% решений, которые теперь принимаются системой без участия сотрудников; проводить ежедневное обновление данных; минимизировать риски штрафных санкций со стороны регуляторов.
"Для нас внедрение API X-Compliance стало важным шагом в развитии системы управления рисками. Мы не только значительно ускорили проверки контрагентов, но и сделали этот процесс более точным, прозрачным и масштабируемым. Автоматизация позволяет команде фокусироваться на более сложных задачах, а компании – быстрее принимать решения при сохранении высокого уровня контроля рисков", – отметили представители CARCADE.
Участие в данной конференции позволяет CARCADE обмениваться практической экспертизой с профессиональным сообществом, внедрять современные технологические решения и совершенствовать процессы комплаенса и финансового мониторинга.
Реклама, ООО "Каркаде", ИНН 3905019765, erid: F7NfYUJCUneTVxGLvzjN
 
