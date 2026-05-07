Украинские БПЛА, упав, могут самоуничтожаться
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
21:13 07.05.2026
Украинские БПЛА, упав, могут самоуничтожаться

Ведерников заявил, что украинские БПЛА, упав, могут самоуничтожаться

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники запрограммированы на самоликвидацию после падения.
  • В ночь на четверг в небе на востоке Псковской области были нейтрализованы БПЛА противника.
  • О падении БПЛА следует немедленно проинформировать оперативные службы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Украинские беспилотники запрограммированы на самоликвидацию после падения с тем, чтобы нанести максимальный урон, предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на фоне ночной атаки БПЛА в регионе.
Как рассказал Ведерников в своем канале на платформе "Макс", в ночь на четверг в небе на востоке Псковской области были вновь нейтрализованы БПЛА противника. Поскольку обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, повреждений удалось избежать, отметил псковский губернатор.
"Вместе с тем, хочу вновь напомнить - приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения - чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб", - добавил Ведерников.
Он напомнил, что о падении БПЛА следует немедленно проинформировать оперативные службы.
