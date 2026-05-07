Над Рязанской областью сбили еще четыре украинских БПЛА

РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Ещё 4 БПЛА сбиты над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее Малков сообщал, что ночью и утром в четверг средствами ПВО над Рязанской областью сбиты шесть БПЛА, пострадавших и повреждений нет. По данным Минобороны РФ, в период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня утром сбиты ещё четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы", - написал Малков на платформе "Макс".