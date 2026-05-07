Рейтинг@Mail.ru
Над Рязанской областью сбили еще четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 07.05.2026
Над Рязанской областью сбили еще четыре украинских БПЛА

Малков: над Рязанской областью сбили еще четыре украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Рязанской областью сбиты четыре украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков.
  • С 8:00 до 12:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Рязанской области, по данным Минобороны России.
РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Ещё 4 БПЛА сбиты над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее Малков сообщал, что ночью и утром в четверг средствами ПВО над Рязанской областью сбиты шесть БПЛА, пострадавших и повреждений нет. По данным Минобороны РФ, в период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня утром сбиты ещё четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы", - написал Малков на платформе "Макс".
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала