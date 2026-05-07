В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ
14:21 07.05.2026 (обновлено: 14:29 07.05.2026)
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области женщина и двое мужчин пострадали при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ.
  • В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю, ранен водитель.
  • В селе Новенькое Ивнянского округа при детонации БПЛА в воздухе пострадала женщина, а в поселке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю ранен мужчина.
БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя пострадали от очередных атак ВСУ. В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, вследствие чего ранен водитель. Пострадавший был доставлен в местный ФАП, где ему оказали помощь и транспортировали в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у пострадавшего баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. По данным губернатора, в селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области, она госпитализирована.
"В поселке Красная Яруга от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада СМП доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу №2 города Белгорода", - подчеркнул глава области.
