В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ.

БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя пострадали от очередных атак ВСУ. В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, вследствие чего ранен водитель. Пострадавший был доставлен в местный ФАП, где ему оказали помощь и транспортировали в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у пострадавшего баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. По данным губернатора, в селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области, она госпитализирована.
"В поселке Красная Яруга от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада СМП доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу №2 города Белгорода", - подчеркнул глава области.