Берлин отказывается признать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ФРГ до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Берлин, кстати говоря, до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов в отношении советских граждан актами геноцида народов Советского союза. Для нынешних правящих кругов Германии усвоить уроки истории оказалось, видимо, не под силу" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Современные немецкие власти так и не смогли в полной мере усвоить уроки истории и сделать из них правильные выводы, указала Захарова.
"Не потому что так пожелал немецкий народ. Ничего подобного. А потому что таких людей в Берлин привели те, кто и раньше приводил в Берлин таких людей", - резюмировала она.