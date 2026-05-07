Берлин отказывается признать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова - РИА Новости, 07.05.2026
13:15 07.05.2026
Берлин отказывается признать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФРГ отказывается признать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила Мария Захарова.
  • Она отметила, что для нынешних правящих кругов Германии оказалось не под силу усвоить уроки истории.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ФРГ до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Берлин, кстати говоря, до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов в отношении советских граждан актами геноцида народов Советского союза. Для нынешних правящих кругов Германии усвоить уроки истории оказалось, видимо, не под силу" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Современные немецкие власти так и не смогли в полной мере усвоить уроки истории и сделать из них правильные выводы, указала Захарова.
"Не потому что так пожелал немецкий народ. Ничего подобного. А потому что таких людей в Берлин привели те, кто и раньше приводил в Берлин таких людей", - резюмировала она.
