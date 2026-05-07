ПВО сбила еще три беспилотника над Рязанской областью

РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над территорией Рязанской области днем в четверг, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее Малков сообщал, что ночью и утром в четверг над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА, затем - еще четыре.
"Днем сбиты еще три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы", - написал Малков на платформе "Макс".