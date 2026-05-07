В Белграде пройдет "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка», которое начнется от памятника Вуку Стефановичу Караджичу и завершится возложением венков к мемориалу «Освободителям Белграда».
- В организации шествия «Бессмертный полк» каждый год активно участвуют сербское отделение Международного фонда духовного единства народов и Координационный совет российских соотечественников в Сербии.
- 8 мая запланировано возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом.
БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет на День Победы 9 мая в центре столицы Сербии, сообщила РИА Новости организатор, учредитель фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.
"Речь идет о российских и сербских гражданах, мы сообщили в соцсетях, что проводим "Бессмертный полк", и они придут, многие - с фотографиями предков. Люди здесь понимают, что такое 9 мая - День Победы - и что они были частью борьбы с фашизмом, победителями. У многих родственники, деды, отцы погибли во Вторую мировую войну, они вместе с нами каждый год шагают по Белграду", - сказала она.
Шествие начнется от памятника Вуку Стефановичу Караджичу в 9.45 (10.45 мск) центре города и пройдет до мемориала "Освободителям Белграда", где в 11.00 (12.00 мск) запланировано возложение венков к памятнику красноармейцам и бойцам Народно-освободительной армии Югославии.
"Мы ожидаем министра труда, соцзащиты и по делам ветеранов Милицу Джурджевич-Стаменковски, руководство и сотрудников посольств РФ и Белоруссии и "Россотрудничества". Председатель нашего фонда Добросав Марич будет участвовать в официальной церемонии возложения. Большую поддержку оказывает сербское отделение Российского исторического общества во главе с бывшим вице-премьером Александром Вулиным", - отметила Коцев.
Она добавила, что в организации шествия каждый год активно участвуют сербское отделение Международного фонда духовного единства народов и Координационный совет российских соотечественников в Сербии.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше десяти тысяч человек.
В пятницу, 8 мая, запланировано и возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом.
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование 20-летия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.