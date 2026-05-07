16:10 07.05.2026
Путин обсудит с делегацией Республики Сербской положение дел на Балканах

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с делегацией Республики Сербской укрепление партнерства двух стран, а также положение дел на Западных Балканах.
Путин 9 мая проведет переговоры с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синишей Караном, председателем Народной скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем и председателем партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорадом Додиком.
"Предполагается обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, положение дел на Западных Балканах", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Россия настроена на продолжение конструктивного взаимодействия с руководством Республики Сербской. Москва подчеркивает, что в последние годы внутриполитическая ситуация в Боснии и Герцеговине осложняется растущим неоколониальным вмешательством стран Запада во внутренние дела этого государства.
"Россия выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутрибоснийские дела, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами", - добавил Ушаков.
