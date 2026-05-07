ВСУ атаковали жилые дома в Брянске, пострадали 13 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске.
- Ранены 13 человек, в том числе ребенок, пострадавшим оказали помощь.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, 13 человек пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Пострадавшим оказали помощь. Глава региона уточнил, что повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18