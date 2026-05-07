В Аргентине прошла акция "Сад памяти"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти" прошла в аргентинском городе Мар-дель-Плата, сообщила РИА Новости глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн.
"Мы посадили четыре сосны на площади славянских мигрантов, рядом с которой расположен русский православный храм", - отметила она.
Акцию организовали посольство России, Русский дом. В ней также приняла участие временная поверенная в делах посольства Белоруссии в Аргентине Юлия Ильина.
Кроме того, Оюн провела встречи с руководством университетов Мар-дель-Платы, обсудив межвузовские связи между странами.
В среду в аргентинском городе состоялся конкурс чтецов русской поэзии "Родные рифмы".
"Читали (Николая) Гумилева, (Бориса) Пастернака, (Владимира) Маяковского, (Александра) Пушкина, (Федора) Тютчева. Самому маленькому участнику было три года, а самому взрослому - 82. Жители Мар-дель-Платы продемонстрировали на конкурсе большой интерес и любовь к русской литературе", - сказала Оюн.