Аракчи рассказал, при каких условиях ситуация в Ормузе нормализуется

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Судоходство через Ормузский пролив вернется в нормальное русло при прекращении конфликта, снятии США санкций и морской блокады, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, путь к стабильности в регионе лежит в приверженности США международному праву, а не в злоупотреблении Совбезом ООН, которое еще больше осложнит ситуацию.