Аракчи рассказал, при каких условиях ситуация в Ормузе нормализуется
20:56 07.05.2026
Аракчи рассказал, при каких условиях ситуация в Ормузе нормализуется

Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что судоходство через Ормузский пролив вернется в нормальное русло при прекращении конфликта, снятии США санкций и морской блокады.
  • Аракчи подчеркнул, что проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу игнорирует нарушение Вашингтоном перемирия, в частности морскую блокаду США, нападение на иранские суда и их задержание.
  • Глава МИД Ирана отметил, что путь к стабильности в регионе лежит в приверженности США международному праву.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Судоходство через Ормузский пролив вернется в нормальное русло при прекращении конфликта, снятии США санкций и морской блокады, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Министр написал об этом в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И в связи с представленным США новым проектом резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов".
"Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство", - заявил Аракчи.
Глава МИД Ирана отметил, что проект резолюции игнорирует нарушение Вашингтоном перемирия, в частности морскую блокаду США, нападение на иранские суда и их задержание.
По его словам, путь к стабильности в регионе лежит в приверженности США международному праву, а не в злоупотреблении Совбезом ООН, которое еще больше осложнит ситуацию.
В миреСШАИранАббас АракчиАнтониу ГутеррешОрмузский проливООНВан И (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
