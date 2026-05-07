Экс-депутат рассказал, с чем связан русофобский курс властей Молдавии

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Русофобский курс властей Молдавии стал не только их идеологией, но и местью собственным гражданам за несогласие с евроинтеграционной политикой, заявила экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.

Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта.

"Именно так сегодня выглядит "демократия по-европейски" в исполнении ПДС: запреты, давление, цензура и борьба с собственными гражданами только потому, что они говорят на русском языке и имеют собственное мнение... Нынешняя истерия - это не только идеология власти, но и месть собственному народу за несогласие с политикой режима", - написала Апостолова в Telegram-канале.

По ее словам, подавляющее большинство жителей страны, использующих русский язык в повседневной жизни, голосовало против навязанной властями республики евроинтеграции и не поддержало президента Майю Санду на выборах, а свой пост главы государства она получила благодаря голосам молдавских граждан, проживающих за рубежом.

"Именно поэтому сегодня в парламенте дискриминируют представителей русскоязычного населения. Санду укрепляется в звании главного европейского русофоба, в ненависти ко всему русскому уже превзошла своих хозяев", - подчеркнула политик.

Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.

До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.