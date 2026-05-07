Краткий пересказ от РИА ИИ Отели Антальи могут снизить цены на летний сезон до 20%, если спрос со стороны российских туристов ослабнет на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

Текущая неопределенность, связанная с геополитической ситуацией, уже влияет на поведение туристов: увеличивается доля бронирований в последний момент, а сами путешественники становятся более чувствительными к цене.

АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Отели Антальи могут существенно снизить цены на летний сезон, если спрос со стороны российских туристов ослабнет на фоне ситуации на Ближнем Востоке, скидки могут достигать 20%, сообщил РИА Новости владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын заявлял в интервью РИА Новости, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке

"Если мы увидим снижение интереса со стороны российского рынка, сектор будет вынужден реагировать, и скидки могут достигать 15–20%, чтобы поддержать загрузку отелей", - заявил Бильгинер.

Собеседник агентства отметил, что российские туристы традиционно остаются ключевым сегментом для Антальи , формируя значительную часть загрузки курортов в высокий сезон. По его словам, даже незначительное снижение потока из России быстро отражается на уровне заполняемости, особенно в сегменте пакетных туров.

Он подчеркнул, что текущая неопределённость, связанная с геополитической ситуацией, уже влияет на поведение туристов: увеличивается доля бронирований в последний момент, а сами путешественники становятся более чувствительными к цене. В этих условиях отели вынуждены корректировать тарифную политику, чтобы сохранить конкурентоспособность.

По оценке Бильгинера, снижение цен рассматривается как временная мера для поддержания денежного потока и загрузки. При этом сектор рассчитывает компенсировать возможные потери за счёт гибкого управления продажами, маркетинговых кампаний и ориентации на другие рынки в случае ослабления спроса со стороны России.