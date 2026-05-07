Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали адвоката Карабанова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 07.05.2026 (обновлено: 11:06 07.05.2026)
В Москве задержали адвоката Карабанова по делу о мошенничестве

РИА Новости: в Москве задержали адвоката Карабанова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Карабанов
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Карабанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по делу о мошенничестве.
  • Суд Москвы 6 мая удовлетворил ходатайство об аресте Александра Карабанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Адвоката Александра Карабанова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Адвокат Александр Карабанов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
В Следственном комитете подтвердили, что Карабанову предъявили обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере", суд отправил его под стражу.
По версии следствия, в ноябре 2024 года к Карабанову обратился за юридической помощью гендиректор фирмы, который был фигурантом дела о мошенничестве при поставках продукции для концерна "Калашников". Адвокат убедил его, что может повлиять на ход расследования за счет связей среди правоохранителей, и потребовал семь миллионов рублей. Два миллиона из этой суммы должны были стать авансом, который, по словам Карабанова, нужно передать работникам следственных органов.
В результате 26 ноября 2024 года адвокат получил от предпринимателя требуемые два миллиона, но передавать их никому не собирался, поскольку не имел реальной возможности повлиять на следствие. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере Карабанову грозит до десяти лет лишения свободы.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Мошенники распространяют флешки в России с вредоносным ПО
6 мая, 06:03
 
ПроисшествияМоскваАлександр Карабанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала