В Москве задержали адвоката Карабанова по делу о мошенничестве

Суд Москвы 6 мая удовлетворил ходатайство об аресте Александра Карабанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Адвоката Александра Карабанова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Адвокат Александр Карабанов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете подтвердили, что Карабанову предъявили обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере", суд отправил его под стражу.

По версии следствия, в ноябре 2024 года к Карабанову обратился за юридической помощью гендиректор фирмы, который был фигурантом дела о мошенничестве при поставках продукции для концерна "Калашников". Адвокат убедил его, что может повлиять на ход расследования за счет связей среди правоохранителей, и потребовал семь миллионов рублей. Два миллиона из этой суммы должны были стать авансом, который, по словам Карабанова, нужно передать работникам следственных органов.

В результате 26 ноября 2024 года адвокат получил от предпринимателя требуемые два миллиона, но передавать их никому не собирался, поскольку не имел реальной возможности повлиять на следствие. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.