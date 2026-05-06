В Барнауле началось прощание с бывшим солистом "Землян" Юрием Жучковым

БАРНАУЛ, 6 мая – РИА Новости. Прощание с бывшим солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым, скончавшимся в возрасте 67 лет, проходит в среду в Барнауле.
О кончине легендарного рок-музыканта сообщил в соцсетях его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев. Он отметил, что Жучков умер 2 мая на 68-ом году жизни.
"Прощание с Юрием Жучковым проходит 6 мая… с 12.30 до 14.00 (8.30-10.00 мск - ред.)", - написал Гасаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Жучков родился в Барнауле. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году Жучков начал работать в группе "Земляне". После того, как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".