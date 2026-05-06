Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле началось прощание с бывшим солистом "Землян" Юрием Жучковым - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:44 06.05.2026
В Барнауле началось прощание с бывшим солистом "Землян" Юрием Жучковым

В Барнауле проходит прощание с бывшим солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым

© Фото : соцсети Юрия ЖучковаЮрий Жучков
Юрий Жучков - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : соцсети Юрия Жучкова
Юрий Жучков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БАРНАУЛ, 6 мая – РИА Новости. Прощание с бывшим солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым, скончавшимся в возрасте 67 лет, проходит в среду в Барнауле.
О кончине легендарного рок-музыканта сообщил в соцсетях его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев. Он отметил, что Жучков умер 2 мая на 68-ом году жизни.
«
"Прощание с Юрием Жучковым проходит 6 мая… с 12.30 до 14.00 (8.30-10.00 мск - ред.)", - написал Гасаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Жучков родился в Барнауле. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году Жучков начал работать в группе "Земляне". После того, как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".
Лампады - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Семья Жучкова рассказала о причинах смерти артиста
4 мая, 15:35
 
КультураБарнаулКВНГруппа "Земляне"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала