Житель Сочи получил шесть лет колонии из-за оружия, которое хранил в дупле - РИА Новости, 06.05.2026
17:56 06.05.2026 (обновлено: 18:56 06.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Сочи приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за незаконный сбыт огнестрельного оружия, которое тот хранил в дупле.
  • Как пояснил мужчина, арсенал изначально принадлежал знакомому. После его смерти он присвоил оружие себе, а потом решил продать.
  • У него конфисковали 140 тысяч рублей.
СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи приговорил местного жителя к 6 годам лишения свободы за незаконные хранение и сбыт огнестрельного оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Житель Сочи осужден за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным суда, фигурант с 2021 по 2024 год хранил огнестрельное оружие и боеприпасы незаконно. Он достал из схрона самозарядный карабин "Симонова" и боеприпасы к нему в виде 103 штук боевых и 56 штук охотничьих патронов, после этого продал их за 80 тысяч рублей. В другой раз он продал автомат Калашникова за 60 тысяч рублей и пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье модели "ИЖ-56".
Отмечается, что действия покупателей оружия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд признал фигуранта виновным по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". В судебном заседании он полностью признал вину. Как пояснил суду обвиняемый, оружие принадлежало его знакомому, которое он присвоил себе после его смерти и хранил в дупле дерева, а чтобы заработать денег, решил его продать.
Суд конфисковал у фигуранта денежные средства в размере 140 тысяч рублей. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.
