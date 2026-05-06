Житель Сочи получил шесть лет колонии из-за оружия, которое хранил в дупле

У него конфисковали 140 тысяч рублей.

СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи приговорил местного жителя к 6 годам лишения свободы за незаконные хранение и сбыт огнестрельного оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Житель Сочи осужден за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным суда, фигурант с 2021 по 2024 год хранил огнестрельное оружие и боеприпасы незаконно. Он достал из схрона самозарядный карабин "Симонова" и боеприпасы к нему в виде 103 штук боевых и 56 штук охотничьих патронов, после этого продал их за 80 тысяч рублей. В другой раз он продал автомат Калашникова за 60 тысяч рублей и пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье модели "ИЖ-56".

Суд признал фигуранта виновным по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". В судебном заседании он полностью признал вину. Как пояснил суду обвиняемый, оружие принадлежало его знакомому, которое он присвоил себе после его смерти и хранил в дупле дерева, а чтобы заработать денег, решил его продать.