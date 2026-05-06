"У него мало времени". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 06.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 06.05.2026 (обновлено: 19:03 06.05.2026)
"У него мало времени". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

Соскин: Зеленский обрек Украину на погибель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский больше занят международными встречами, чем решением проблем своего народа.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский занят поездками в другие страны, ВСУ не справляются с наступлением российской армии, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"А где ж ваша ПВО? А вы же говорили, что у вас такая попадаемость. Ничего у вас нет. Врете все. А народ молчит. Вурдалаки ходят и ловят людей по полной программе, бросают на пол. Что ж вы терпите? Да сколько же вас надо перебить еще? Один человек обрек целую страну на погибель. Представляете? Не соображает Зеленский — это уже видно", — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что глава киевского режима уделяет больше внимания международным встречам и саммитам, нежели урегулированию проблем собственного народа.
"Я так понимаю, что Зеленский не врубился, что происходит, и не понимает сути происходящего. У него времени нет. <…> Он же занимается масштабными делами. Вот у него Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Армения там. Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьет ключом, да? А украинцам эта жизнь бьет кровавым ключом по голове. <…> Спасайтесь, потому что Зеленский уже живет в другом мире", — резюмировал Соскин.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские военные атаковали цехи сборки украинских беспилотников самолетного типа. Также ВС России ударили по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
