"У него мало времени". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский больше занят международными встречами, чем решением проблем своего народа.
"А где ж ваша ПВО? А вы же говорили, что у вас такая попадаемость. Ничего у вас нет. Врете все. А народ молчит. Вурдалаки ходят и ловят людей по полной программе, бросают на пол. Что ж вы терпите? Да сколько же вас надо перебить еще? Один человек обрек целую страну на погибель. Представляете? Не соображает Зеленский — это уже видно", — сказал он.
"Я так понимаю, что Зеленский не врубился, что происходит, и не понимает сути происходящего. У него времени нет. <…> Он же занимается масштабными делами. Вот у него Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Армения там. Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьет ключом, да? А украинцам эта жизнь бьет кровавым ключом по голове. <…> Спасайтесь, потому что Зеленский уже живет в другом мире", — резюмировал Соскин.