05:18 06.05.2026
На Западе раскрыли, чем Минобороны России довело Зеленского до ужаса

Христофору: предупреждение Минобороны РФ сорвало планы Зеленского на 9 Мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предупреждение Минобороны России об атаке центра Киева в ответ на попытки ударов по Москве накануне 9 Мая серьезно напугало Запад и Владимира Зеленского, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский угрожал Москве ударом <…>, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. <…> Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных", — рассказал обозреватель.
По его словам, именно серьезность сообщения российского военного ведомства вынудила Запад подтолкнуть главу киевского режима к соблюдению объявленного Россией перемирия в канун празднования Дня Победы.
"Я уверен, что в Киеве запаниковали. А потом заговорили о дипломатах, иностранных миссиях, которым придется бежать из Киева, если 9 мая по Москве будут запущены беспилотники. Уверен, это сильно напугало все элиты Запада. Вероятно, после этого они сказали Зеленскому: "Да, мы будем придерживаться перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Мы будем ему следовать", — отметил Христофору.
Ранее Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду Победы в Москве.
Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.
