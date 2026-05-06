Раскрыты профессии с самыми высокими средними зарплатами в феврале
01:26 06.05.2026 (обновлено: 02:06 06.05.2026)
Раскрыты профессии с самыми высокими средними зарплатами в феврале

РИА Новости: самые большие зарплаты в феврале получали менеджеры фондов

Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самые высокие средние зарплаты в феврале были у управляющих фондами — 848 тысяч рублей.
  • На втором месте по величине зарплат — сотрудники холдинговых компаний с зарплатой 411 тысяч рублей, на третьем — сотрудники головных офисов с зарплатой 404 тысячи рублей.
  • Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в среднем по стране в феврале составляла 103,9 тысячи рублей, что на 15 % больше прошлогоднего уровня.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самые большие зарплаты в феврале получали россияне, занятые в сфере управления фондами, - в среднем 848 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Такие специалисты занимаются управлением активами в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости.
На втором месте по величине зарплат расположились сотрудники холдинговых компаний, которые в среднем получали 411 тысяч рублей, а на третьем - сотрудники головных офисов с 404 тысячами рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она составляла 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.
