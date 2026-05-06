СПЧ начал формировать мониторинговую рабочую группу по выборам

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начал формирование мониторинговой рабочей группы (МРГ) по наблюдению за сентябрьскими выборами, сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
"Запущен процесс формирования МРГ. Коллеги высказывают желание вступить в рабочую группу и начать работу. В составе МРГ, конечно, будут и новые люди, потому что в прошлом году Совет обновился", - сказал Точенов, слова которого передаются в канале ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) на платформе "Макс".
Ответственный секретарь СПЧ отметил, что первое организационное заседание мониторинговой рабочей группы состоится в двадцатых числах мая, а с момента объявления старта избирательной кампании МРГ приступит к мониторингу ее первых этапов.
В единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц не менее семи субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов 39 регионов. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, будут замещены почти 23 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
