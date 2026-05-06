Рейтинг@Mail.ru
СПЧ начал формировать мониторинговую рабочую группу по выборам - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
10:55 06.05.2026
СПЧ начал формировать мониторинговую рабочую группу по выборам

СПЧ начал формировать мониторинговую рабочую группу по сентябрьским выборам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начал формирование мониторинговой рабочей группы (МРГ) по наблюдению за сентябрьскими выборами.
  • Первое организационное заседание МРГ состоится в двадцатых числах мая.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начал формирование мониторинговой рабочей группы (МРГ) по наблюдению за сентябрьскими выборами, сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
«
"Запущен процесс формирования МРГ. Коллеги высказывают желание вступить в рабочую группу и начать работу. В составе МРГ, конечно, будут и новые люди, потому что в прошлом году Совет обновился", - сказал Точенов, слова которого передаются в канале ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) на платформе "Макс".
Ответственный секретарь СПЧ отметил, что первое организационное заседание мониторинговой рабочей группы состоится в двадцатых числах мая, а с момента объявления старта избирательной кампании МРГ приступит к мониторингу ее первых этапов.
В единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц не менее семи субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов 39 регионов. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, будут замещены почти 23 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
ЦИК утвердил формы избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму
27 апреля, 15:09
 
Выборы в Государственную думуРоссияАлександр ТоченовПолитикаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала