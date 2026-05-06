СПЧ начал формировать мониторинговую рабочую группу по выборам

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начал формирование мониторинговой рабочей группы (МРГ) по наблюдению за сентябрьскими выборами, сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Ответственный секретарь СПЧ отметил, что первое организационное заседание мониторинговой рабочей группы состоится в двадцатых числах мая, а с момента объявления старта избирательной кампании МРГ приступит к мониторингу ее первых этапов.