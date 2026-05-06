МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем ВСУ "Варта", воющие на сумском направлении, хвастаются ударами по гражданским объектам РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идёт о 419-м отдельном батальоне беспилотных систем "Варта".
"Националисты без стеснения хвастаются, что с одобрения командования наносят удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Курской области в целях "деморализации русских", — отметил собеседник агентства.