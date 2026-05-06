В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали от атак БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.