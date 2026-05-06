В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали от атак БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ. В селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 г. Белгорода им оказали всю необходимую помощь, лечение будут проходить в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчина ранен в городе Шебекино после удара FPV-дрона по трактору на территории предприятия. Медики доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в больницу.
"Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил губернатор.