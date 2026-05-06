"Не услышал". На Западе забили тревогу из-за выходки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема из партии "Альянс свободы" обвинил лидеров ЕС в лицемерии после ударов ВСУ по России.
- Финский политик подчеркнул, что Брюссель должен пересмотреть свою позицию или столкнуться с катастрофическими последствиями.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема обвинил лидеров ЕС в лицемерии после ударов ВСУ по России.
"Я не услышал ни слова обеспокоенности от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует беспилотники. Это очень серьезная ситуация, лидеры ЕС совершают большую ошибку <...>" — написал он в соцсети X.
Политик подчеркнул, что Брюссель должен пересмотреть свою позицию, изменить политику в отношении Киева или столкнуться с катастрофическими последствиями.
ВСУ ночью атаковали Джанкой, погибли пять человек.
Ранее Минобороны объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.