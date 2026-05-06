ВСУ атаковали Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"К сожалению, киевский режим продолжает атаки на Энергодар и сегодня. Уже зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации. Часть беспилотных летательных аппаратов подавлена средствами противодействия", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в целях обеспечения безопасности сотрудники администрации переведены на удаленный режим работы.