В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании.

Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.

По их словам, пострадавших среди сотрудников нет.