Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга" - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 06.05.2026 (обновлено: 11:17 06.05.2026)
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"

Из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга" "Подывотье"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атаки ВСУ на свинокомплексе "Мираторга" в Брянской области произошел пожар.
  • Он полностью уничтожил один из производственных корпусов.
  • Пострадавших нет, возгорание потушил персонал предприятия.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании.
"В результате атаки на свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов", - говорится в сообщении.
Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
По их словам, пострадавших среди сотрудников нет.
"Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - подытожили в компании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСевский районМираторгВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала