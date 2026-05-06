В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании.
"В результате атаки на свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов", - говорится в сообщении.
Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
По их словам, пострадавших среди сотрудников нет.
"Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - подытожили в компании.
