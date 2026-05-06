В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика.

Булавка раскрылась при попытке родителей извлечь ее дома, что вызвало кровотечение и потребовало немедленного обращения к врачам.

Здоровье мальчика сейчас вне опасности, он выписан домой под наблюдение врача.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика, он выписан домой в стабильном состоянии, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Ребенок поступил в детскую больницу имени З.А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка. Ситуация осложнилась при попытке родителей извлечь предмет дома: булавка раскрылась, вызвав кровотечение", - говорится в сообщении в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что в таких случаях самостоятельные действия могут быть небезопасны, поэтому единственным верным решением стало немедленное обращение к врачам.

"Точное местоположение булавки удалось установить уже в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, так как предмет вклинился в мягкие ткани полости носа, а именно в средний носовой ход и решетчатый лабиринт", - уточняется в сообщении.

Так, врачи-оториноларингологи оперативно провели вмешательство под наркозом. Использование эндоскопической оптики позволило извлечь булавку максимально бережно.