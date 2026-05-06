В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика
11:54 06.05.2026 (обновлено: 12:12 06.05.2026)
В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика

© Московская медицина/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика.
  • Булавка раскрылась при попытке родителей извлечь ее дома, что вызвало кровотечение и потребовало немедленного обращения к врачам.
  • Здоровье мальчика сейчас вне опасности, он выписан домой под наблюдение врача.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика, он выписан домой в стабильном состоянии, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Ребенок поступил в детскую больницу имени З.А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка. Ситуация осложнилась при попытке родителей извлечь предмет дома: булавка раскрылась, вызвав кровотечение", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в таких случаях самостоятельные действия могут быть небезопасны, поэтому единственным верным решением стало немедленное обращение к врачам.
"Точное местоположение булавки удалось установить уже в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, так как предмет вклинился в мягкие ткани полости носа, а именно в средний носовой ход и решетчатый лабиринт", - уточняется в сообщении.
Так, врачи-оториноларингологи оперативно провели вмешательство под наркозом. Использование эндоскопической оптики позволило извлечь булавку максимально бережно.
"Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, он выписан домой в стабильном состоянии под наблюдение врача по месту жительства", - добавляется в сообщении.
