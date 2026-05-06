Глава ВОЗ не считает распространение хантавируса похожим на пандемию

ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

« "Он "не считает", что ситуация, возникшая в результате вспышки хантавируса на круизном судне, похожа на ранние этапы пандемии COVID-19", — цитирует его AFP.

По мнению Гебрейесуса, сейчас риски для остального мира низкие.

О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.

Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили у пациента в Швейцарии. В правительстве считают, что риска распространения болезни нет.

Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.