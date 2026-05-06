Глава ВОЗ не считает распространение хантавируса похожим на пандемию
16:30 06.05.2026 (обновлено: 17:08 06.05.2026)
Глава ВОЗ не считает распространение хантавируса похожим на пандемию

Гебрейесус: распространение хантавируса не похоже на пандемию коронавируса

© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение хантавируса на круизном судне в Атлантике не похоже на начальные этапы пандемии коронавируса.
  • По его словам, на данный момент риск для остального мира низок.
ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Он "не считает", что ситуация, возникшая в результате вспышки хантавируса на круизном судне, похожа на ранние этапы пандемии COVID-19", — цитирует его AFP.

По мнению Гебрейесуса, сейчас риски для остального мира низкие.
О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили у пациента в Швейцарии. В правительстве считают, что риска распространения болезни нет.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров допустил, что люди подхватили вирус на суше до начала круиза. Его коллега Ольга Зыкова добавила, что в группе риска работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, любители походов и отдыха на природе.
