Опрос показал самую популярную военную драму среди россиян
14:00 06.05.2026 (обновлено: 14:44 06.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная драма «Молодая гвардия» с Юрой Борисовым вошла в число наиболее популярных фильмов о войне у российских зрителей.
  • Среди популярных военных фильмов также отмечены «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот» и документальный фильм «Победа».
  • За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72 % россиян.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военная драма "Молодая гвардия" с Юрой Борисовым вошла в число наиболее популярных фильмов о войне у российских зрителей за период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года из фильмов о войне наибольший зрительский интерес вызвали драмы "Солдатская мать" с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, "Молодая гвардия" с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым", - следует из данных онлайн-кинотеатра КИОН, который входит в холдинг ON Медиа.
В число популярных фильмов также вошли "Семнадцать мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым, исторический детектив "Враг у ворот" с Александром Новиным и Филиппом Янковским, документальный фильм "Победа", посвященный ключевым сражениям Великой Отечественной войны.
"За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72% россиян. Среди людей старше 55 лет эта доля достигает 87%, а среди молодежи 18-25 лет – 59%. Мужчины смотрят военное кино чаще женщин – 60% против 40%", - следует из данных сервиса.
Опрос был проведен аналитиками холдинга ON Медиа к 9 мая среди 1460 респондентов старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, в который входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
