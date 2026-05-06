Опрос показал самую популярную военную драму среди россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Военная драма «Молодая гвардия» с Юрой Борисовым вошла в число наиболее популярных фильмов о войне у российских зрителей.

Среди популярных военных фильмов также отмечены «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот» и документальный фильм «Победа».

За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72 % россиян.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военная драма "Молодая гвардия" с Юрой Борисовым вошла в число наиболее популярных фильмов о войне у российских зрителей за период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года из фильмов о войне наибольший зрительский интерес вызвали драмы "Солдатская мать" с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, " Молодая гвардия " с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым ", - следует из данных онлайн-кинотеатра КИОН, который входит в холдинг ON Медиа.

В число популярных фильмов также вошли "Семнадцать мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым , исторический детектив "Враг у ворот" с Александром Новиным и Филиппом Янковским , документальный фильм "Победа", посвященный ключевым сражениям Великой Отечественной войны.

"За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72% россиян. Среди людей старше 55 лет эта доля достигает 87%, а среди молодежи 18-25 лет – 59%. Мужчины смотрят военное кино чаще женщин – 60% против 40%", - следует из данных сервиса.

Опрос был проведен аналитиками холдинга ON Медиа к 9 мая среди 1460 респондентов старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.