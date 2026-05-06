Эксперт рассказал, как россияне могут повысить ставки по вкладу
01:35 06.05.2026
Эксперт рассказал, как россияне могут повысить ставки по вкладу

РИА Новости: Гамзаев посоветовал сравнивать предложения разных банков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ставки по вкладу можно повысить, изучив предложения разных банков и сравнив их условия.
  • Многие банки предлагают повышенные ставки при выполнении определенных условий, например, при размещении крупной суммы или оформлении вклада онлайн.
  • Эффективная стратегия — использование «лестницы вкладов», когда средства распределяются между несколькими вкладами с разными сроками.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ставки по вкладу россияне могут повысить несколькими способами, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.
"Повысить процентную ставку по вкладу можно несколькими способами. Во-первых, стоит внимательно изучить предложения разных банков и сравнить условия (сделать это можно в том числе на финансовом маркетплейсе) - часто новые клиенты получают более выгодные ставки, чем действующие, поэтому открытие вклада в другом банке может оказаться выгоднее", - рассказал он.
Во-вторых, по его словам, многие банки предлагают повышенные ставки при выполнении определенных условий: например, при размещении крупной суммы (от определенного порога), при оформлении вклада онлайн через мобильное приложение, при подключении дополнительных банковских продуктов (подписка, страховка, инвестиционный счет) или при выборе длительного срока размещения.
"Также эффективная стратегия - использование "лестницы вкладов", когда средства распределяются между несколькими вкладами с разными сроками, что позволяет при наступлении срока окончания одного из них перекладывать деньги в новый вклад с актуальной повышенной ставкой", - добавил Гамзаев.
Эксперт также порекомендовал отслеживать акции и специальные предложения банков, приуроченные к праздникам, сезонным распродажам или запуску новых продуктов. По его словам, в такие периоды ставки могут быть выше среднерыночных.
