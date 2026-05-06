11:25 06.05.2026 (обновлено: 12:22 06.05.2026)
В Швейцарии у пациента выявили наиболее опасный вид хантавируса

© iStock.com / Eugeneonline — Медик в лаборатории
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У пациента в Швейцарии выявили наиболее опасный вид хантавируса — Андес, он может передаваться между людьми.
  • Мужчина недавно вернулся с круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, на нем зафиксировали несколько случаев заражения.
  • Власти конфедерации считают, что риска распространения болезни нет.
ЖЕНЕВА, 6 мая — РИА Новости. У пациента в Швейцарии выявили наиболее опасный вид хантавируса, способный распространяться между людьми, сообщило правительство страны.
«

"Тест, проведенный в лаборатории Женевской университетской больницы, подтвердил положительный результат на хантавирус. В частности, это Андский вирус, <...> встречающийся в Южной Америке. В отличие от европейских хантавирусов, передающихся через экскременты инфицированных грызунов, передача американского варианта хантавируса возможна от человека к человеку", — говорится на его сайте.

Власти конфедерации уточнили, что заболевание выявили у мужчины, он недавно вернулся с круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. На судне зафиксировали несколько случаев заражения.
В швейцарском правительстве считают, что риска распространения болезни нет. Сейчас пациента лечат в университетской больнице Цюриха.
О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров допустил, что люди подхватили вирус на суше до начала круиза. Его коллега Ольга Зыкова добавила, что в группе риска работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, любители походов и отдыха на природе.
