В Виннице сотрудники ТЦК задержали мужчину, несмотря на наличие отсрочки - РИА Новости, 06.05.2026
18:54 06.05.2026
В Виннице сотрудники ТЦК задержали мужчину, несмотря на наличие отсрочки

В Виннице сотрудники ТЦК задержали мужчину с отсрочкой из-за инвалидности сына

Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Виннице сотрудники ТЦК задержали мужчину, несмотря на наличие у него отсрочки из-за инвалидности сына.
  • По словам жены задержанного, у него даже не проверили документы, сумку с телефоном вырвали и выбросили.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Виннице задержали мужчину, несмотря на наличие у него отсрочки из-за инвалидности сына, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Виннице "людоловы" задержали мужчину, у которого была отсрочка из-за инвалидности сына", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что, по словам жены задержанного, документы у него даже не проверили, сумку с телефоном вырвали и выбросили.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
