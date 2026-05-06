В Виннице сотрудники ТЦК задержали мужчину, несмотря на наличие отсрочки

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Виннице задержали мужчину, несмотря на наличие у него отсрочки из-за инвалидности сына, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Виннице "людоловы" задержали мужчину, у которого была отсрочка из-за инвалидности сына", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что, по словам жены задержанного, документы у него даже не проверили, сумку с телефоном вырвали и выбросили.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.