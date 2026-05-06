На Украине сотрудника СБУ задержали при получении взятки

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудник СБУ задержан при получении 34 тысяч долларов взятки за фиктивное трудоустройство военнообязанных для предоставления им брони от мобилизации, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, за свои услуги сотрудник СБУ и его сообщник брали по 8,5 тысяч долларов с человека.