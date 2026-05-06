22:34 06.05.2026
На Украине сотрудника СБУ задержали при получении взятки в 34 тысячи долларов

  • Сотрудника СБУ задержали при получении взятки в 34 тысячи долларов.
  • Взятка была за фиктивное трудоустройство военнообязанных для предоставления им брони от мобилизации.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудник СБУ задержан при получении 34 тысяч долларов взятки за фиктивное трудоустройство военнообязанных для предоставления им брони от мобилизации, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
"Работник СБУ задержан на взятке в 34 тысячи долларов. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, за свои услуги сотрудник СБУ и его сообщник брали по 8,5 тысяч долларов с человека.
