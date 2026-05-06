21:09 06.05.2026

"Начнется революция". Новая выходка Киева вызвала переполох в Сети

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты El País раскритиковали предложение Украины отказаться от получения сельскохозяйственных субсидий ЕС ради вступления в альянс.
  • Один из комментаторов отметил, что ни одна страна, участвующая в военном конфликте, никогда не вступала в ЕС.
  • Пользователи считают, что отказ от субсидий ЕС со стороны Украины может вызвать негативные последствия, включая протесты фермеров во Франции и Польше.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели газеты El País раскритиковали предложение Украины отказаться от получения сельскохозяйственных субсидий ЕС ради вступления в альянс.
"(Владимир — Прим. Ред.) Зеленский требует членства в 2027 году, фон дер Ляйен неуверенно мямлит, что "возможно, в 2030", Мерц прямо заявляет, что это невозможно. Тем временем Киев уже выложил свои главные козыри на переговорах, хотя вопрос еще даже не стоит на повестке дня. Блестяще", — обрушился с критикой один комментатор.
"Украина находится в состоянии конфликта. Ни одна страна, участвующая в военном конфликте, никогда не вступала в ЕС. Это абсурд, за который мы все заплатим, если одобрим это", — отметил другой.
"Отказ от получения в течение 15 лет сельскохозяйственных субсидий со стороны ЕС — не более чем дымовая завеса, чтобы скрыть неизбежные выплаты гигантского долга, накопленного нацистским режимом, который захватил власть на Украине", — написал третий пользователь.
"Если ЕС одобрит вступление Украины, то во Франции и в Польше точно начнется революция фермеров", — резюмировал еще один комментатор.
Издание Le Monde в апреле писало, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал The Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.
