20:48 06.05.2026
На Украине суд оправдал депутата Рады, сбившего насмерть девушку-сироту

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Украине оправдал депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Андрея Николаенко по делу о смертельном ДТП.
  • В ДТП, произошедшем в ноябре 2023 года в Житомирской области, погибла 18-летняя девушка-сирота.
  • Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала, что превышение скорости водителем стало причиной наезда и что у водителя была возможность избежать ДТП.
МОСКВА, 6 мая -РИА Новости. Суд на Украине оправдал депутата Верховной рады от партии "Батькивщина" Андрея Николаенко, который насмерть сбил девушку, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Суд оправдал нардепа из "Батькивщины" Андрея Николаенко по делу о смертельном ДТП в Житомирской области, в котором погибла 18-летняя девушка-сирота", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание напомнило, что ДТП произошло в ноябре 2023 года. Согласно материалам дела, девушка перебегала дорогу в неустановленном месте.
"Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала, что превышение скорости водителем - 140-150 километров в час при разрешенных 110 - стало причиной наезда, а также что он имел реальную возможность избежать ДТП", - отметило издание.
ПроисшествияУкраинаЖитомирская областьПартия "Батькивщина"Верховная Рада Украины
 
 
