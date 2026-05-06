Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство

Компания сообщила об остановке одной из двух доменных печей, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. В сообщении говорится, что в случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику.

В марте "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Свое решение обосновала решением Европейской комиссии о введении с 2026 года механизма трансграничного углеродного регулирования (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism) без исключений или переходного периода для украинских производителей. Еще одной причиной такого решение стала высокая стоимость электроэнергии, что привело к увеличению себестоимости продукции.