18:55 06.05.2026
Украинский военкомат объявил в розыск умершего в 2021 году мужчину

  • Военкомат в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявил в розыск мужчину, который умер в 2021 году.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военкомат в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявил в розыск мужчину, умершего в 2021 году, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В (подконтрольном ВСУ - ред.) Запорожье вдова умершего от онкологии Назара Савчука получила телефонный звонок от правоохранителей с сообщением, что территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) объявил ее мужа в розыск", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, мужчина умер еще в 2021 году.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
