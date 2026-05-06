"Критический момент". В Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские чиновники используют силовую мобилизацию для личного обогащения, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Так она прокомментировала задержание руководителя Житомирского областного военкомата по подозрению в систематическом вымогательстве.
"Пока солдаты находятся на передовой, некоторые чиновники используют мобилизацию как личный банкомат — вымогая деньги у бизнеса и разрушая доверие общества в критический для страны момент", — написала она в соцсети X.
Мендель раскритиковала работу призывных органов, назвав их "прогнившей системой", а также отметила, что повсеместная коррупция в сфере принудительной мобилизации, по самым скромным подсчетам, обходится стране в миллиарды долларов ежегодно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.