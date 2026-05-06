Опрос показал, что украинцы считают главной угрозой для страны

14:12 06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины граждан Украины считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
  • Среди респондентов, которые не доверяют Владимиру Зеленскому, преобладает мнение, что коррупция представляет большую угрозу Украине.
  • Преобладает мнение о том, что коррупция во власти является большей угрозой для Украины, чем конфликт с Россией, как среди сторонников, так и среди противников вывода войск с Донбасса.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более половины граждан Украины считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1005 респондента, статистическая погрешность не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 5%.
Как следует из исследования, опубликованного на сайте КМИС, 54% граждан Украины считают коррупцию в органах государственной власти большей угрозой для развития Украины, чем конфликт с Россией. Конфликт с Россией в сравнении с коррупцией во власти считают большей угрозой 39% опрошенных, еще 7% не определились с ответом.
Согласно данным опроса, чем меньше респонденты доверяют Владимиру Зеленскому, тем чаще они говорят о коррупции как о более важной проблеме, чем конфликт с Россией. Так, среди "совершенно не доверяющих" Зеленскому абсолютно преобладает мнение, что коррупция представляет большую угрозу Украине (76% против 16%, говорящих о войне). При этом, и среди тех, кто "скорее не доверяет" и "скорее доверяет" Зеленскому, доминирующей угрозой считают тоже коррупцию. Только среди украинцев, которые "полностью доверяют" Зеленскому, незначительно преобладают те, кто считает конфликт с Россией большей угрозой, чем коррупцию в украинской власти.
Как следует из исследования, как среди сторонников, так и среди противников вывода войск с Донбасса, преобладает мнение, что коррупция во власти является большей угрозой для Украины, чем конфликт с Россией.
