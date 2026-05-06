Опрос показал, что украинцы считают главной угрозой для страны

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более половины граждан Украины считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1005 респондента, статистическая погрешность не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 5%.