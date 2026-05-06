Краткий пересказ от РИА ИИ
- Berliner Zeitung пишет, что системная коррупция в украинском оборонном секторе не уменьшилась во время конфликта, а, возможно, даже усилилась.
- Издание отмечает, что глава киевского режима, который когда-то выступал с обещанием сломать коррупционную систему, похоже, вместо этого изменил ее: параллельная сеть, в которой близость к власти, а не общественный контроль решают, кто получает прибыль.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией, перестроил ее для получения выгоды, пишет Berliner Zeitung.
"Серьезной проблемой является системная коррупция в украинском оборонном секторе, которая не уменьшилась во время войны, а, возможно, даже усилилась за счет притока западных средств", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава киевского режима, который когда-то выступал с обещанием сломать коррупционную систему, похоже, вместо этого изменил ее: параллельная сеть, в которой близость к власти, а не общественный контроль решают, кто получает прибыль.
В результате возникает мрачный парадокс, пишет издание. В то время как обычные украинцы продолжают погибать на передовой, небольшая группа, действующая в основном вне формальных структур, подозревается в том, что превращает конфликт в источник богатства, указывает Berliner Zeitung.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
"Украинская правда", кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора издание делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50 процентов от заработков. Каких, не уточняется.